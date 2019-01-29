شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط، القرار الوزارى بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية رقم 58 لسنة 2019 بعدد 16 عضوا، وتم تحديد جلسة الإجراءات يوم الأثنين المقبل.

ويشمل التشكيل أولاً رؤساء الغرف وهم: (حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، ماجد فوزى، رئيس غرفة الفنادق، عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطه البحرية، على غنيم، رئيس غرفة العاديات و السلع السياحية).

ثانياً : الأعضاء المنتخبون، وهم: (ناصر تركى، أحمد الوصيف، محمد عبد الله، محمد القطان، وحيـد عـاصم، هبـة البكرى)

ثالثا : الأعضاء المعينون، وهم : (عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، مندوبا عن وزارة السياحة، سامح سعد حويدق، تامر تادرس، أشرف ربيع، محمد نادر).