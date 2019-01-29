شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. وزيرة الصحة: الدواء المصرى نزل أفريقيا وتسجيل دواء جديد للملاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة، لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع. امتحانات الطقس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الملاريا

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الأخبار.. وزيرة الصحة: الدواء المصرى نزل أفريقيا وتسجيل دواء جديد للملاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.