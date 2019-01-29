فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم القراءة فى المصحف الملون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم القراءة فى المصحف الملون؟ . وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (لا مشكلة فى القراءة من المصحف الملون سواء كان التلوين من الخارج أو الداخل، إذا كان ذلك مريحا للعين وموضحا للكلمات طالما أن الكلام كما هو دون تغيير).

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