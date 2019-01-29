أول تعليق من "القومي للمرأة" على حملة "خليها تعنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
وصفت الدكتورة رانيا يحي، عضو المجلس القومي للمرأة، حملة "خليها تعنس" التي أطلقها بعض الشباب مؤخرًا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج، بـ"المسيئة للفتيات".
وقالت "يحي" في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إن المرأة المصرية تعاني دائمًا من مشاق الحياة، وأثبتت أنها شريك في الوطن، وأكدت على مدار التاريخ أن لها دور كبير في بناء الوطن، متسائلة: هل بعد كل ذلك يتم اختذالها في فكرة الزواج فقط؟ هذا شئ غير جيد.
وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن ارتفاع سن الزواج في العالم كله، وليس مصر وحدها، مضيفة "قرار الزواج بالنسبة للبنت يتوقف على وجود شريك يستحق أن يشاركها حياتها، وإذا لم تجده ليست مطالبة بأن تتزوجه".
وتابعت "لا يوجد شئ اسمه فتاة عانس، ولكن هناك فتاة لم تجد الشريك المناسب لها كي تُكمل معه حياتها".
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