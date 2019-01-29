بالصور.. قيادات "نقل الكهرباء" تشهد وضع الجهد بمحولات ٤ ببنبان في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وضح كل من المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة مجموعة اجيماك والمهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس سامي عبده رئيس منطقه مصر العليا بالشركة أيضا، والمهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بمنطقه مصر العليا الجهد على محطة محولات بنبان ٤ جهد ٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف سعه ٣×١٧٥ م.ف.أ.

وبذلك تنتهي شركة اجيماك من تنفيذ محطات محولات مجمع بنبان الشمسي بأسوان في وقت قياسي.

ومن المرتقب أن تبدأ الشركة خطوات جديدة في محطة بنبان ٣ جهد ٥٠٠ ك.ف التي تعمل التوسعة المطلوبة للأربع محطات المحولات السالف ذكرها فور التعافد عليهم.