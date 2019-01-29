وزيرة البيئة تبحث مع بنك التعمير الأوروبي سبل التعاون لحل مشكلة المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط "جانيت هكمان"، سبل التعاون في مجالات العمل البيئي وخاصة صناعة تدوير المخلفات في مصر.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الوزيرة، اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وممثل وزارة الصناعة.

وناقش الجانبان التعاون في حماية البيئة وخاصة في مجالات تدوير المخلفات الصلبة والزراعية واستخدامها كوقود بديل؛ لخفض انبعاثات الكربون في الصناعة المصرية، كما تم مناقشة دعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية وآليات زيارة الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات وفق الاشتراطات البيئية وخاصة محميات جنوب سيناء.

وأشادت فؤاد بالتعاون مع البنك ومشروعاته العاملة في مصر؛ لحماية البيئة، مؤكدة أهمية تغيير لغة الحوار المجتمعي والعمل على دعم صناعات تدوير المخلفات بكافه أنواعها؛ لتوفير فرص عمل وتشغيل الشباب وزيادة القاعدة الصناعية؛ لدفع عجلة الاستثمار علاوة على حماية البيئة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الوزارة في تدوير المخلفات الصلبة والزراعية، واتجاهها لتدوير جريد النخيل في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى جهودها في رفع الوعي البيئي بأهمية قضية تدوير المخلفات ولقاءات الحوار المجتمعي، التي تنفذها حاليا لحل مشكلات المخلفات في مصر.

وناقشت وزيرة البيئة نتائج زيارتها الأخيرة لألمانيا؛ للتعرف على التكنولوجيات الحديثة في تدوير المخلفات وجهود مصر لتوطين التكنولوجيا الألمانية؛ للوصول إلى تحقيق الفوائد البيئة والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن سبل دعم مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي ومبادرتها لتكامل اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.​