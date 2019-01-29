كيف أسقطت الداخلية الكيان الإخواني "اللهم ثورة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ما كانت تعده جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

قالت الوزارة في بيان مفصل أن الجماعة شكلت كيانا سمته "اللهم ثورة"، يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

أوضح بيان الوزارة أن قطاع الأمن الوطني توافرت لديه معلومات تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج على رأسهم الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط، في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وأضافت الوزارة أن قيادات التنظيم الإرهابي، شكلت كيانا عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة".

وقالت إن هؤلاء عقدوا عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر الانترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن الكيان المسمى "اللهم ثورة" وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة، الذي استقطب عددا من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، بالإضافة لتقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إن الشرطة ألقت القبض على 54 عنصرا إخوانيا إثاريًا وبحوزتهم مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق، تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجارى تحديد باقي عناصر التنظيم المشار إليه.

وأكدت الوزارة على مواصلتها لجهودها الدؤوبة لرصد كافة المخططات العدائية الموجهة للوطن وأبناءه ومؤسساته وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.