مصر | لتقديم التهنئة بعيد الشرطة.. وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتقديم التهنئة بعيد الشرطة.. وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2019.

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وفي بداية اللقاء، أشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدي قيم العزة والكرامة والفداء، وأن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة وفي حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطناً عزيزاً، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى في رباط إلى يوم الدين، مُعرباً سيادته عن تقديره ورجال القوات المسلحة بالدور الوطني الذي تضطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.

ومن جانبه أشاد وزير الداخلية ، بدور قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت ومازالت عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم ، مشيرا إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناحا الأمن في الأمة المصرية، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها، لم يكن ليأتي من فراغ، وإنما ورائه دوماً إخلاص وتفاني في الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى ومصبهما حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.

حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.