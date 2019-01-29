مصر | "الداخلية" تحبط مخططا إخوانيا لنشر الفوضى خلال يناير وفبراير.. وتضبط 54 من عناصره (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تحبط مخططا إخوانيا لنشر الفوضى خلال يناير وفبراير.. وتضبط 54 من عناصره (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لها والتي تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي العدائية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلي، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

واضطلعت قيادات التنظيم في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

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وأمكن الكشف عن الكيان المسمى "اللهم ثورة" وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف كم تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات .

وتم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم " 54" من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجار تحديد باقي عناصر التنظيم المشار إليه.

وتؤكد وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية على مواصلتها لجهودها الدؤوبة لرصد كافة المخططات العدائية الموجهة للوطن وأبناءه ومؤسساته وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.