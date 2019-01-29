أخبار مصر | عرض العرائس بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض العرائس بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا لمتابعة عرض العرائس الذي قدمه الركن تحت عنوان "الأمانة" وقام بتأديته نخبة من معلمات قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مجلة نور.
وتميز العرض بتنوع فقراته ولغته السهلة ومحتواه الشيق، ما حظي باعجاب الجمهور، وبث روح المرح والدعابة بين الأطفال من زوار الجناح.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
عقدت، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "إدارة التنوع في مصر.. بيت العائلة نموذجًا" في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب حاضر فيها الدكتور محمد أبوزيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الأنبا آرميا، الأسقف العام، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.
في بداية الندوة أوضح الأنبا آرميا أن التنوع نعمة من الله للإنسان، وهو سمة من سمات الحياة، كما أنه يمثل اعترافًا رسميًا بتقبل الاختلاف وتعدد الآراء والأديان دون شقاق، مؤكدًا أن مصر قدمت أعظم نموذجًا للتنوع والتعددية من خلال بيت العائلة المصرية الذي أثبت أن التنوع فرصة جوهرية لتصحيح الأخطاء ومحاولة التعرف على الآخر.
وأكد الأنبا آرميا أن التنوع يعمل على تحاشي أسباب الصراعات، وأن الحوار الواعي له دور كبير في تغيير الفكر وتقبل الآخر، مبينًا أن التحاور والتعايش مع الآخر لن يتحقق إلا بالعمل الجاد المضني الذي يرسخ لجوهر قيم الأديان؛ من احترام البشر والسعي للسلام وبناء الأوطان، مختتمًا كلمته بأن نموذج بيت العائلة المصرية وصل لدرجة كبيرة من التعاون والتكامل والتناغم.
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