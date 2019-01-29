أخبار مصر | عرض العرائس بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض العرائس بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا لمتابعة عرض العرائس الذي قدمه الركن تحت عنوان "الأمانة" وقام بتأديته نخبة من معلمات قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مجلة نور.

وتميز العرض بتنوع فقراته ولغته السهلة ومحتواه الشيق، ما حظي باعجاب الجمهور، وبث روح المرح والدعابة بين الأطفال من زوار الجناح.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.