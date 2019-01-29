أخبار مصر | غدا.. شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول قضايا المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول قضايا المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غداً الأربعاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف المشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري الخاص بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والمُقرر عقده بمنطقة البحر الميت صباح يوم الخميس 31 يناير الجاري بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع البحر الميت من المُنتظر أن يبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن التشاور حول سُبل التعاون والتنسيق بين الدول المُشاركة في الاجتماع للتصدي للتحديات المُشتركة الراهنة.

وكان قد استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء الماضي، نظيره الليتواني "ليناس لينكوفيتشيوس" وعقد معه جلسة مباحثات، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الليتواني، معرباً عن تطلعه لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع ليتوانيا، وذلك في إطار مضمون رسالة رئيس الجمهورية التي حملها شكري إلى رئيسة ليتوانيا خلال زيارته إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس في أغسطس 2017. وفي هذا السياق، أشار شكري إلى أهمية البناء على المناقشات المثمرة التي تمت خلال هذه الزيارة بين الجانبين، وكذا على هامش القمة الأفريقية-الأوروبية التي انعقدت في أبيدجان، بما يعزز التنسيق والتعاون بين البلدين.

وأضاف حافظ، أن شكري استعرض خلال اللقاء تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر وما توفره السوق المصرية من حوافز استثمارية، لاسيما في المناطق الصناعية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استفادة الشركات الليتوانية من الفرص المتاحة. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين الذى لا يزال محدوداً.

هذا، وناقش شكري ونظيره الليتواني فرص التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك على ضوء ما تتمتع به ليتوانيا من خبرات في هذا المجال على المستوى الدولي. كما أعرب شكري عن اهتمام مصر بزيادة السياحة الليتوانية الوافدة، خاصة وأن مصر تمثل مقصداً هاماً يرغب مواطنو ليتوانيا في زيارتها، منوهاً إلى التطلُع لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين قريباً، وكذلك بين سلطتيّ الطيران المدني المصري والليتواني، بما يعزز حركة التجارة والسياحة بين الجانبيّن.

وأردف حافظ، أن وزير خارجية ليتوانيا أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجلات والدفع بها قدماً إلى أفاق أوسع من خلال الارتقاء بمستويات أرحب في مجال التجارة، فضلاً عّن التعاون في مجال التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والمصرفية وغيرها من القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

كما حرص "لينكوفيتشيوس" على الاستماع للتقييم المصري إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية في هذا الشأن، فضلاً عن الأوضاع في سوريا، والتطورات على الساحة الليبية؛ حيث ثمّن دور مصر في العمل نحو إيجاد حلول لتلك الأزمات، وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض جهود مصر نحو مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي يحظى بإشادة من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع جذور المشكلة من خلال تعزيز التنمية وخلق فرص العمل. هذا، وتطرق شكري أيضاً إلى ما تبذله مصر من جهد في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أهمية التعامل مع تلك الظاهرة من منظور شامل بما في ذلك التصدي لمصادر التمويل والداعمين له.