أخبار مصر | بهاء أبو شقة يطلق مبادرة "الوفد في خدمة المواطنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبو شقة يطلق مبادرة "الوفد في خدمة المواطنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بحضور النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد والمتحدث الرسمي باسم الوفد، واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، تفعيل مبادرة الوفد في خدمة المواطنين وإنشاء آلية في مقر الحزب بالدقي لتلقي شكاوى المواطنين من جميع المحافظات وحلها مع المسئولين في الحكومة.

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال الاجتماع، أهداف المبادرة مؤكدًا أن نواب الحزب لهم أداء متميز في البرلمان وفي دوائرهم ويتواصلون مع المواطنين للوقوف علي المشكلات التي يعانون منها ويعملون علي حلها من خلال البرلمان للتواصل مع الوزراء والهيئات الحكومية، مؤكدًا أن الحزب يمتلك خبرة سياسية تجعله فاعلًا بشكل دائم في الحياة السياسية من خلال التعبير عن هموم المواطنين في جميع نبوع الوطن.

وأبدي النواب المشاركين في الاجتماع عن حماسهم لتفعيل مبادرة الوفد في خدمة المواطن، مؤكدين أن كل نائب في دائرته يمثل الآمة بأسرها، وأن كل واحد منهم سيتلقي جزء مما يتم تقديمه للمبادرة في مقر الحزب للتواصل مع المسئولين في الحكومة وحل مشكلات المواطنين.

ونظم حزب الوفد احتفالية لجنة الرياضة بمقر الحزب الجمعة الماضية لتكريم عدد من نجوم الرياضة في مصر وذلك بالمقر الرئيس للحزب، بحضور عدد كبير من رموز الرياضة في مصر والوطن العربي ومنهم يعقوب السعدي وأحمد شوبير كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع.

وكرم المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب الفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة ومنحهم درع الحزب.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن فى هذا العام 2019، تتزامن فيه حدثين جليلين، الأول هو ما سنحتفل به المصريين جميعًا وليس الوفد فقط، وهو الاحتفال بذكرى مئوية ثورة 1919، فهي ليست ملكًا لحزب الوفد فقط، لكن هذا الحزب ولد من رحم هذه الثورة ومازال يحمل مبادئها وحماية الوطن والمواطن تحت شعار الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة، الهلال الذي يحتضن الصليب، سنكون أمام احتفال لابد أن نقف وندعم ونرعاه بكل قوة، هو بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي نجاحها يُمثل نجاحًا للأمة العربية، ولابد أن تتكاتف كل الجهود المادية والمعنوية لنجاح تنظيمها.

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال تكريم عدد من أبطال الرياضة بحزب الوفد: "ايفوتني أننا وفي ذكرى اليوم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لا يمكن أن ننسى الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين الذي كان وزيرًا للداخلية وقتها، وفتح مخازن السلاح، للفدائيين، وكانت مبادئه الدفاع عن كرامة واستقلال الإرادة وشرف المواطن المصري".

ودعا أبوشقة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا وتكريمًا وتشريفًا واعترافًا بشهداء مصر الذين استشهدوا من أجل أن تبقى مصر وكرامة المواطن، ضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعًا عن تراب هذا الوطن وأبنائه واستقلاله، حماية لما كان مدبر لمصر في أن تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول كثير، لكن إرادة مصر والمصريين وخبرتهم السياسية وصلابتهم التي تمتد إلى 7 ألاف عام استطاعت أن تسقط هذا المخطط بصلابة القوات المسلحة والشرطة المصرية في هذا الشأن.