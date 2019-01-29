شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع رئيس زامبيا سبل التعاون مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص ادجار شجوا لونجو رئيس زامبيا على لقاء الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، خلال افتتاحه أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في بلاده.

ووقع «أبوستيت» خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة جديدة هناك.

وقال «أبوستيت» إن الرئيسي الزامبي حمله نقل تحياته للرئيس السيسى وتطلعه للقائه أثناء القمة الإفريقية القادمة كما يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسي لزامبيا أيضًا»، مشيرًا إلى أن الرئيس الزامبي أكد على اهتمامه بتطوير العلاقات ما بين الدولتين وتقديره للجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات الزراعية لكى تتمكن زامبيا من رفع كفاءة استغلال الموارد المائية والأراضى الخصبة بها من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية.

وأشار إلى أن الوفد المصري حظي بحفاوة الاستقبال خلال لقائه مع الرئيس ادجار شجوا لونجو الذي تم في حضور وزراء الخارجية والزراعة والأمن الداخلي والثروة الحيوانية والسمكية.

وعقب اللقاء، اصطحب الرئيس الزامبي الوفد المصري في جولة تفقدية سيرا على الأقدام في حديقة القصر الجمهوري احتفاءًا بهم وتقديرا لهم.

وتفقد وزير الزراعة، على هامش زيارته إلى زامبيا وزير الزراعة مركز فحص واعتماد التقاوى، وعقد لقاءً مفتوحًا مع المستثمرين المصريين في المجال الزراعى في مقر السفارة المصرية بحضور السفير أحمد مصطفى سفير مصر في لوساكا، مؤكدا أن مجالات الاستثمار الزراعى في زامبيا واعدة خاصة في زراعة الخضروات والفاكهة والذرة الشامية وفول الصويا. فضلا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وأشار وزير الزراعة أن مصر لديها 8 مزارع نموذجية مشتركة مع دول النيجر، زنجبار، زامبيا، مالي، الكونغو، توجو، إريتريا، أوغندا ومن المستهدف أن يصل عدد المزارع النموذجية المصرية في أفريقيا إلى 21 مزرعة بحلول عام 2021 بحيث يتم تقديم الدعم الفني والبحثي والعلمي والخبرات المصرية لهذه الدول ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالعلاقات المصرية الأفريقية.