شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 60 شجرة مثمرة في 5 مدارس بوسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ حي وسط الإسكندرية برئاسة بهية عبد الفتاح، تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعة مليون شجرة مثمرة بزراعة ٦٠ شجرة من أشجار الفاكهة المثمرة مانجو وبرتقال ورمان وليمون وجوافه، في 5 مدارس في نطاق الحي اليوم الثلاثاء .

وتم زراعة الأشجار المثمرة في مدارس ابن انس بامبروزو، وطه حسين الابتدائية بالحضرة، والحضرة الثانوية، والأمل للصم وضعاف السمع، والشهيد على صالح الابتدائية.

شهد عملية الزراعة الدكتورة محروسة محمود معاون رئيس الحي والمهندس طارق حسن مدير عام إدارة الحدائق، ومديري المدارس المعنية، ووسام عمار رئيس لجنة المشاركة المجتمعية بمجلس أمناء إدارة وسط، وعبده رمضان إدارى الحدائق بالحي.

جاء ذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بزراعة مليون شجرة مثمرة، ووفقا لتعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، للإدارة المركزية للحدائق بتوزيع عدد كبير من أشجار الفاكهة المثمرة على إدارات الحدائق بالأحياء لزراعتها بالمدارس.

مبادرة الـ «مليون شجرة» في الإسكندرية

مبادرة الـ «مليون شجرة» في الإسكندرية