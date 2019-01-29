شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق النواب» ترفض تصريحات ماكرون: «فرنسا تعاملت بوحشية مع السترات الصفراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كل ما يتم تداوله أو نشره عن وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وقالت مارجريت عازر، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، لمناقشة تصريحات الرئيس الفرنسى عن حالة حقوق الإنسان في مصر: «لا توجد دولة في العالم ملف حقوق الإنسان فيها كامل ولكن نحن كلجنة برلمانية ممثلة من الشعب للحفاظ عن حقوق الإنسان نرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رد ردًا مناسبا عما أثاره الرئيس الفرنسي وطالب الغرب وأمريكا بأن ترى مصر بعيون مصرية وليس بعيون أوروبية».

وأضافت أن «الغرب يحصر ملف حقوق الإنسان في الجانب السياسي أو حرية التعبير في حين يغفل كافة المجالات الأخرى، ومنها الحق في الحياة والصحة والتعليم والسكن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة إلى أن «مصر قامت بدور كبير في مجالات كثيرة منها ملفات أطفال الشوارع وذوي الإعاقة».

وتابعت «عازر»: «على الجميع أن يعلم أن مصر تتواجد في منطقة تمر بظروف غاية في التعقيد وتموج بمخاطر كبيرة، كما أننا نحارب الإرهاب الذي هو عدوا للحياة وللأمن وللحفاظ على حق الحياة للمواطن والإنسان، وأعتقد أن محاربة الإرهاب والقضاء عليه حق من حقوق الإنسان وأعلى مراتبه الحق في الحياة، ونحن كممثلين عن الشعب نري أن حقوق الإنسان في كافة المجالات وليس السياسية فقط وعلي الرغم من ذلك لدينا تشريعًا ينظم التظاهرات ويصون الحقوق، كما أننا كلجنة قمنا بزيارات عديدة للسجون للتعرف على كما ما يدور بها على أرض الواقع».

وقال النائب على عبدالونيس، عضو اللجنة، إنه كممثل للشعب المصري فخور بحالة وملف حقوق الإنسان في مصر وفي التحسن الذي يحدث له على أعلى المستويات، مطالبًا بـ«خطة ممنهجة للجنة للتعامل مع مثل هذه المواقف وتوضيح الحقائق وإظهار كافة الأمور أمام الرأي العام العالمي والمحلي، قائلًا: «ليس لدينا ما نخشاه ومفيش على رأسنا بطحة علشان نداريها».

وأضاف النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أن «أحد رؤساء وزراء بريطانيا قال في السابق محدش يتكلم عن حقوق الإنسان في ظل تهديد الوطن ولو وقعت مصر كان هيقع معاها كثير من الدول وعلي الجميع أن يعلم أن مصر رمانة ميزان المنطقة، وأنها تخوض حربًا على الإرهاب».

وأضاف «بولس»: «على الرئيس الفرنسي أن يذكر لنا ماذا حدث في التعامل مع أصحاب السترات الصفراء، وكيف تعاملت معهم الشرطة الفرنسية بالحديد والنار والضرب البشع بكافة الوسائل، فلا يحدثنا أحد عن حقوق الإنسان».

وأقسم «بولس» أثناء حديثه على أنه خلال زيارته للسجون في مصر وجد بنفسه أن «بعض حالات السجون ترتقي إلى 4 نجوم وخمس نجوم وكيف يتم التعامل مع المساجين».

وقال مجدى سيف، عضو اللجنة، إن «مصر لا تأخذ دروسًا من أحد أيًا كان، وعلى الرئيس الفرنسي قبل أن يذكر حالة حقوق الإنسان في مصر يقول لنا كيف تعاملت الدولة والحكومة الفرنسية وجهاز الشرطة والجيش مع مظاهرات السترات الصفراء وضربهم بمنتهي الوحشية.. فهل هذه حقوق الإنسان في فرنسا ؟!، وهل لو قامت الشرطة المصرية بمثل ما قامت به الشرطة الفرنسية كيف كان سيكون الوضع ؟!«.

وأضاف «سيف»: «أعتقد أن حالة حقوق الإنسان في مصر أعلى بكثير من فرنسا، وطالب اللجنة بأن تقوم بدورها المهم للتعريف العالم بما تقوم به مصر في مجال حقوق الإنسان».