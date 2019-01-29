شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إحباط مخطط إخواني لإحداث حالة من الفوضى في ذكرى 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إحباط مخطط إخواني لإحداث حالة من الفوضى تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، حيث ألقت القبض على 54 عنصرا في القاهرة والمحافظات، عقدوا اجتماعات للإعداد لأعمال تجمهر وتظاهرات مصحوبة بأعمال عنف لتكدير السلم والأمن وإشاعة الفوضى.

وقال بيان رسمي للوزارة: «إنه استمراراً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية التي تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى العدائية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بقيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير، من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

وأضاف البيان: «اضطلعت قيادات التنظيم في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى (اللهم ثورة)، وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل».

وتابع البيان: «أمكن الكشف عن الكيان المسمى (اللهم ثورة) وتبين تولى قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة، حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات».

وأوضح البيان: «تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد، حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم 54 من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، وجارٍ تحديد باقى عناصر التنظيم المشار إليه».

وتؤكد وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية على مواصلتها لجهودها الدؤوبة لرصد كافة المخططات العدائية الموجهة للوطن وأبنائه ومؤسساته وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

الداخلية تضبط ٥٤ عنصرا إخوانيا بحوزتهم أدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق

الداخلية تضبط ٥٤ عنصرا إخوانيا بحوزتهم أدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق