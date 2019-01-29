شكرا لقرائتكم خبر عن «خليها تعفن» و«خليها تحمض» حملتان لمقاطعة اللحوم والخضروات بأبوالمطامير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من المواطنين في مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة عن حملة لمقاطعة شراء اللحوم بعنوان «خليها تعفن»، لإرتفاع أسعارها مقارنة بالمراكز المجاورة، وحملة أخرى لمقاطعة شراء الخضروات والفواكه بعنوان «خليها تحمض»، وذلك لإرتفاع ثمنها في السوق ومضاعفتها عن السعر الذي يبيعها به الفلاح.

وقال مصطفى موسى، من حملة خليها تعفن، أن الحملة كان من المقرر أن تبدأ إعتبارًا من شهر فبراير المقبل، وتستمر لمدة شهر قابل للتجديد، ولكنها لاقت صدى لدى المواطنين في أبوالمطامير، وبدأ بعضهم في المقاطعة مبكرًا، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه بيع اللحوم بسعر يتراوح بين 120 و140 جنيه في مدينة وقرى أبوالمطامير فإنه يباع بحوالي 100 جنيه في المراكز الأخرى.

وأكد «موسى» تواصل عدد من الجزارين معه وإعلانهم عن تخفيض الأسعار، وأن الحملة ستقوم بالإعلان عن أسماء الجزارين الذين قاموا بتخفيض الأسعار، لتباع بسعر 100 جنيه للكيلو.

وقال أحمد محفرش، من حملة خليها تعفن، أنه للأسف إن الجزارين لا يقومون بتخفيض أسعار اللحوم في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأعلاف، وأن المربين الحقيقيين يقومون بتخفيض الأسعار ولا يلقى ذلك استجابة من الجزارين.

وقال راقي بسيس، من حملة «خليها تحمض» إن التجار يبالغون في أسعار الخضر والفاكهة، أن كيلو اليوسفي، الذي يبيعه الفلاح للتاجر بسعر 2.5 جنيه للكيلو يجده في السوق بسعر 5 جنيهات، والفاخر بسعر 7 جنيهات، ومضيفًا، أنه بالرغم من أنه يعمل في مهنة الزراعة إلا أنه أطلق الحملة من أجل تخفيض الأسعار للمواطنين.