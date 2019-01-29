شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تكرم عددًا من خبراء صحة الطفل بمؤتمر الكلية الملكية البريطانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، المنعقد في القاهرة على مدار 3 أيام تنتهي الخميس، عدد من الخبراء المصريين والعالميين في مجال الطفولة وصحة الطفل.

قالت د. عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، إن المؤتمر الأول للكلية الملكية تحت مسمى «الطفولة المبكرة» تماشيا مع سياسة الدولة، آملين الخير في هؤلاء الأطفال وهم مستقبل الدولة المصرية.

بدوره، أكد راسل فيلر، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، على أهمية التعاون المصري البريطاني الوثيق لصالح الطفل في العالم، حيث توجد شراكة بين الكلية ومصر عامة، فمصر واحدة من 12 دولة يتم فيها إجراء امتحانات الزمالة الخاصة بالكلية الملكية، ويتم مساعدة أطباء الأطفال في مصر وتدريبهم على أحدث الإرشادات الصحية.

هالة زايد وزيرة الصحة تكرم عدد من خبراء صحة الطفل في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية

هالة زايد وزيرة الصحة تكرم عدد من خبراء صحة الطفل في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية

وأشار فيلر، خلال مؤتمرالكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، إلى دور الكلية في توفير منح دراسية للأطباء المصريين لنقل الخبرات البريطانية لمصر، في مجال الطفولة، حيث لا يتم ذلك بشكل رسمي في الكلية، ولكن يتم تنسيقه عن طريق جهات أخرى تابعة لبريطانيا مثل المركز الثقافي البريطاني، وتم اختيار مصر لعقد المؤتمر، بسبب مكانتها في قلوب العالم.