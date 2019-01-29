شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تسدل الستار على الحوار المجتمعي لتعديل «الجمعيات الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدلت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، الستار على الحوار المجتمعي الذي أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بعد أن انتهت منذ تنفيذ الحوار المجتمعي السابع، لحوار المنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل في مصر، وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

كان رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي.

وكان آخر حوار مجتمعي بديوان عام الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية وممثلي بعض السفارات والمنظمات الأممية في مصر، وأعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر.

وأدار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

يأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية، التي نفذتها 4 جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الحمر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أربعة محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلى أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهليه الأهلية العاملين الذين تم دعوتهم وفقاً لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي مع قادة الرأي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

وهدفت هذه اللقاءات إعداد تصور شامل، لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية.