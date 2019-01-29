وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة (تفاصيل بالصور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثلاثاء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، بمقر وزارة الداخلية، لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2019.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

فى بداية اللقاء أشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية، تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدى قيم العزة والكرامة والفداء، وأن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه فى تاريخ الأمم مراحل فارقة وفى حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطنا عزيزا، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى فى رباط إلى يوم الدين، مُعرباً عن تقديره ورجال القوات المسلحة بالدور الوطنى الذى تضطلع به هيئة الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غالٍ ونفيس فى سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

من جانبه، أشاد وزير الداخلية بدور قواتنا المسلحة الباسلة التى كانت ومازالت عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

وأشار إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناحا الأمن فى الأمة المصرية، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها، لم يكن ليأتى من فراغ، وإنما وراءه دوماً إخلاص وتفانى فى الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى ومصبهما حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.

حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة