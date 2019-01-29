شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلتقي محافظ الجيزة: يجب الانتهاء من تطوير «ترسا» وتعويض المتضررين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، الثلاثاء، مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة ما تحقق في مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع عرض محافظ الجيزة بعض الخطط والمشروعات الهامة التي تقوم بها المحافظة، ومنها مشروع تطوير محور المريوطية، حيثُ أشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تطهير وتغطية أجزاء من مصرف المريوطية، الذي يمتد داخل نطاق محافظة الجيزة لمسافة (70) كم، وأوضح أن التطوير المطلوب ينحصر كأولوية أولى في القطاعين الثاني والثالث من مصرف المريوطية، لافتاً إلى أن جهود المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت بنجاح عن رفع المخلفات المتراكمة منذ سنوات في هذين القطاعين.

كما تطرق محافظ الجيزة إلى مشروع تطوير ترعة المنصورية كأحد مشروعات الرؤية المستقبلية للمحافظة، مشيراً إلى أن الترعة تمتد داخل نطاق محافظة الجيزة بمسافة (37) كم. وحول الأعمال الجارية والمنتهية، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية بالترعة بطولة 8.22 كم، باعتماد 505 ملايين جنيه، كما تمت أعمال رصف وإنشاء أرصفة وبلدورات وتركيب أعمدة إنارة، كما تم وضع تصور لإنشاء أعمال تنسيق موقع فوق المنشأ المائى بالقطاعين الثاني والثالث من الترعة، مع توسعة الطريقين وإنشاء أماكن انتظار سيارات بالأماكن القابلة لذلك.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير شارع ترسا، أشار محافظ الجيزة إلى قيام المحافظة بإزالة الإشغالات والعوائق الموجودة بالشارع، كما قامت برصفه، وذلك في ضوء اختيار شارع ترسا لتخفيف الضغط المروري عن شارعي الهرم وفيصل، مع بدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، مضيفاً أن المشروع يهدفُ إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، إلى جانب تحقيق الانسياب المروري، وذلك في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي.

كما عرض محافظ الجيزة خلال الاجتماع جهود المحافظة في مجال النظافة ورفع المخلفات، مؤكداً اهتمام محافظة الجيزة بتطوير هذه المنظومة والمتابعة الدقيقة لها للوصول بها لمستوى طموح مواطني الجيزة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على جمع القمامة من المنبع، حيث تم تقسيم مدينة الجيزة لعدد (36) مربعاً، واتخذت إجراءات إسناد هذه المربعات لمتعهدين وشركات لتقوم بالجمع المنزلي فتم حتى الآن التعاقد على (12) مربعاً من هذه المربعات بدأت فيها بالفعل منظومة الجمع المنزلى اعتباراً من 14 /12 /2018 وجار الآن استكمال إجراءات التعاقد على باقى المربعات.

وأضاف أنه جار دعم هيئة النظافة والتجميل بالتعاقد مع عدد (700) عامل سوف ينضم معظمهم لتدعيم الوردية الليلية، كما تم دعم هيئة النظافة والتجميل بمعدات جديدة، وتم حصر كافة المعدات العاطلة بالمراكز والأحياء وإعداد المقايسات اللازمة لها وجار إصلاحها باعتمادات 42 مليون جنيه. وأضاف أنه تم إعادة تنظيم العمل في هذا القطاع بتحديد المسئوليات وتنظيم العلاقة بين هيئة النظافة والأحياء وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أنه في إطار اقتحام مشكلة تراكم مخلفات الهدم والبناء، بالعديد من طرق المحافظة منذ سنوات طويلة، فقد تم ضبط نحو (300) مركبة مخالفة وتطبيق العقوبات المقررة عليها وتم حصر هذه المخلفات ورفع كميات كبيرة منها.

كما عرض محافظ الجيزة جهود المحافظة في التصدي لمخالفات البناء، مؤكداً أن المحافظة قامت بجهد كبير في هذا المجال خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومازالت الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة تماماً مما جعل المحافظة النموذج الذي احتذت به معظم المحافظات.

وأشار إلى استمرار أعمال الإزالات بكافة أرجاء المحافظة منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتى تاريخه يومياً بدون انقطاع مع المتابعة اليومية الدقيقة، حيثُ تم تنفيذ 396 حالة إزالة بأحياء الجيزة الثمانية، وكانت العمارات المخالفة لقيود الارتفاع معظمها على حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما تم تنفيذ 816 حالة إزالة على مستوى مراكز الصف وأطفيح والبدرشين وأوسيم وكرداسة والواحات البحرية ومنشأة القناطر والحوامدية والعياط وأبوالنمرس منها مخالفات لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائري.

وأكد محافظ الجيزة أن جهود استرداد أراضي الدولة تتم على محورين، الأول أعمال التقنين والثاني تنفيذ الإزالات، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالتقنين فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين نحو 15191 طلباً، وتم تنفيذ 3082 معاينة، وفيما يتصل بإزالة التعديات على أراضي الدولة، فقد بلغ إجمالي الأراضي المتعدى عليها والتي تم استردادها من مايو 2017 وحتى يناير 2019، نحو 22655 حالة تعدٍ، تم التعامل معها واسترداد نحو 12038 حالة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه يتم القيام بحملات رفع إشغالات يومية نهارية وليلية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وحملات مكبرة بحضور المحافظ، أسفرت عن فتح شارع مستشفى الصدر تماماً ورفع أكثر من (3000) إشغال متحرك وثابت وبائع جائل ومواقف عشوائية كانت متمركزة منذ سنوات طويلة والتصدى لمحاولات عودة أي إشغال به، إلى جانب فتح شارع ترسا في القطاع من طريق المريوطية حتى شارع المحولات بطول 2كم وتنفيذ 42 قرار إزالة به وجار الآن اتخاذ إجراءات نزع الملكية للقطاع الثانى من شارع المحولات وحتى شارع عثمان محرم لإعداد الشارع كمحور موازٍ لشارع الهرم، بالإضافة إلى نقل الباعة الجائلين والمواقف العشوائية بمدخل العياط الذين كانوا محل شكوى مستمرة للأهالي وتسكينهم بباكيات تم إعدادها وتجهيزها لذلك، وكذلك إزالة عدد من الكافتيريات والمقاهى المخالفة بحى الدقى وحى العجوزة .

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلي للقمامة، نظراً لأنها سوف تسهم في تقليل كميات المخلفات بالشوارع، مع أهمية العمل أيضاً على تغطية الأجزاء المطلوب تغطيتها من مصرف المريوطية، لأن ذلك سوف يسهم في إيجاد حل نهائي لمشكلة إلقاء المخلفات في المصرف.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا، بما في ذلك تعويض من سيتم نزع ملكيتهم.