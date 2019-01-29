شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحقق في فيديو بيع منتجات التعليم المزدوج بدمياط الجديدة بأكثر من قيمتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التحقيق فيما ورد في الفيديو المتداول على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن صورًا لبيع منتجات التعليم المزدوج في معرض منتجات مدرسة دمياط الجديدة بأكثر من قيمتها، للتأكد من صحة ما ورد في الفيديو.

ووجه نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، الثلاثاء، بالتواصل مع المعلمة التي قيل إنها تواصلت مع برامج فضائية وقدمت لها الفيديو، للوقوف على صحة ما ورد فيه، وأسباب قيامها بالتصوير والتوزيع على وسائل الإعلام عوضًا عن التقدم بشكوى رسمية للتحقيق في الواقعة.

وقال مجاهد إن التحقيقات وحدها هي القادرة على الفصل في صحة ما يثار أو يتم تداوله في شأن المدرسة التابعة لإدارة التعليم والتدريب المزدوج في التعليم الفني.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل بجدية كاملة مع كل ما يرد إليها أو يُطرح من قبل المواطنين فيما يخص المدارس والأنشطة وغيرها من تفاصيل العملية التعليمية والتربوية في كل مدارس الجمهورية، كما تؤكد أن واجبها يحتم التيقن مما يقال أو يثار سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم ترك مساحات لنمو وانتشار الأخبار الكاذبة أو الحقائق المنقوصة.