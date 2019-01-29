شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العماني يستقبل هاني شاكر (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورعلي بن أحمد العيسائى، السفير العُماني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالسفارة، الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين.

وأبدى الفنان هانى شاكر إعجابه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، وتطرق إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمختلف أنواع الفنون لاسيما الموسيقية منها، مشيرا إلى إعجابه بدار الأوبرا السلطانية مسقط والدور الكبير الذى تضطلع به فى خدمة الفن والفنانين.

ومن جانبه، ثمن السفير العماني، الدكتورعلى بن أحمد العيسائي، الدور الذى تقوم به نقابة الموسيقين المصرية فى خدمه الموسيقى فى مصر بشكل خاص وفي الدول العربية بشكل عام.

حضر اللقاء نصر بن حمود العبري، المستشار الإعلامي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.