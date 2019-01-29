شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك في احتفالات أعياد الربيع الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تهنئتها للشعب الصينى بمناسبة أعياد الربيع والاحتفال برأس السنة الصينية، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين دولتى مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي، والتى زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة مساء الاثنين خلال مشاركتها فى الاحتفالية التى نظمها المركز الثقافى الصيني، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة، لتنشيط السياحة بقلعة صلاح الدين فى إطار الاحتفال بأعياد الربيع الصينية، والتى تم بثها مباشرة حول العالم على القنوات الفضائية، منها التليفزيون الصيني «CCTV».

وشارك في حضور الاحتفال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وليو يونج فنج، الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وشي يوين، المستشار الثقافى الصينى.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإعراب عن سعادتها لمشاركتها فى هذا اليوم من قلب القاهرة القديمة حيث الحضارة والتاريخ، مشيرة إلى اهتمام مصر دائما بمشاركة دولة الصين فى الاحتفال بأعياد الربيع الصينى ورأس السنة الصينية الجديدة.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، على التعاون المستمر والمتزايد بين الجانبين في العديد من المجالات، منها مجال السياحة.

وأشارت إلى زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، والتي كانت أولى رحلاته الخارجية في عام 2014، وأنه تم عقد ٥ لقاءات قمة بين الرئيسي السيسي ونظيره الصيني خلال الثلاث سنوات الماضية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن السوق الصيني يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتة إلى التطلع لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية متميزة من خلال المقومات الفريدة التي تتمتع بها.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن زيارة نائب الرئيس الصيني لمصر في أواخر عام 2018، والتى تضمنت زيارة لعدة مناطق أثرية، مشيرة إلى إعلانه خلال زيارته بأنه سيكون سفيرا للسياحة المصرية في بلاده.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالترحيب بكافة السائحين على أرض مصر، متمنية أن يشهد العام الجديد مزيد من السائحين وخاصة من الصين.

من جانبه، رحب شي يوين، المستشار الثقافي الصيني بالحضور، مقدما التهنئة بعيد الربيع الصينى، متمنيا للجميع سنة جديدة سعيدة.

كما قدمت ليو يونج فنج، الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، الشكر لكل المنظمين لهذا الحدث الرائع وخاصة وزارة السياحة التي قدمت الرعاية المادية للاحتفالية، مشيرة إلى أن قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد على من الرموز الآثرية والحضارية الفريدة التى توجد فى مصر.

وأكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى تطلعها لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتمت إضاءة القلعة ومسجد محمد على باللون الأحمر احتفالا بأعياد الربيع ورأس السنة الصينية.