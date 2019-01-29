شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يطلق مبادرة لتوقيع الكشف الطبي قبل زواج الأقارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إطلاق مبادرة لتوقيع الكشف الطبي قبل زواج الأقارب على مستوى المحافظة، جاء ذلك خلال جولته بمدينة القصير ضمن احتفالات العيد القومي الـ٤٩ للمحافظة.

وقال «عبدالله» إنه وجد خلال افتتاحه مدرسة التربية الفكرية بمدينة القصير عددا كبيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة زواج الأقارب، مؤكدا أن المبادرة تأتي للحد من الأمراض التي تصيب الأبناء نتيجة زواج الأقارب، مؤكدا على أنه في حالة ثبوت أي مشاكل أو أمراض سيتم التعامل معها على الفور وعلاجها قبل الزواج.

كان اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، قد افتتح مدرسة الأمل للتربية الفكرية بمدينة القصير ضمن احتفالات العيد القومي الـ٤٩ للمحافظة، حيث بلغت تكلفة إنشاء المدرسة ٨ ملايين جنيه لتشمل ١١ فصلا.

«صادقوا أهل الجنة.. صادقوا هؤلاء الأطفال»، بهذه الكلمات أوصى اللواء أحمد عبدالله المعلمين والمعلمات بالمدرسة بأن تكون معاملتهم بالرقة واللين وأن يكونوا كأبنائهم وأصدقائهم فهم يتمتعون بصدق ونقاء وبراءة أهل الجنة.