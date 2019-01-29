شكرا لقرائتكم خبر عن آمال عبدالظاهر تقدم كشف حساب خلال توليها منصب وكيل «تعليم الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت آمال عبدالظاهر، الوكيل السابقة لوزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، كشف حساب خلال فترة توليها منصب وكيل الوزارة خلال الفترة من 25 ديسمبر 2017 وحتى 25 يناير 2019، وتم تكريمها بمناسبة إحالتها إلى التقاعد لبلوغها سن المعاش.

وقالت «عبدالظاهر»، لـ«المصري اليوم»، إنها خلال تلك الفترة قامت بتدشين مبادرة «الإسكندرية بلا أمية» بمشاركة 2000 متدرب، وتوقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 43 ألف طالبا وطالبة في 177 مدرسة في إطار حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المديرية وجهات علمية وأكاديمية مثل جامعتى سنجور وفاروس ومكتبة الإسكندرية وزيادة المدارس الرسمية في عهدها إلى 123 مدرسة رسمي لغات بزيادة قدرها ٣٦ مدرسة جديدة على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وأضافت أنه تم في عهدها حصول ٦٩ مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والانتهاء من صيانة ٢٠٠ مدرسة بتكلفة ٣ ملايين جنيه من المنحة المقدمة من اليونسيف للمدارس المستضيفة للطلبة السوريين، وبلغت قيمة مشاركات المجتمع المحلي عشرة ملايين جنيه وقامت مؤسسة أجيال مصر بتنفيذ مشروع (قيم وحياة) بـ٢٣ مدرسة بمختلف الإدارات وغرس قيم (الصدق – الأمانة – الولاء للوطن- الإخلاص) واستهدف المشروع ما يقرب من ٢٧ ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.

وأشارت إلى أن «المدارس التي تم الانتهاء منها بخطة الإنشاءات ودخلت الخدمة ٢٠١٩/٢٠١٨ بلغ عددها ٢٥ مدرسة بسعة ٤٣١ فصلا، ومدارس تم الانتهاء منها وجارى تجهيزها لتدخل الخدمة للفصل الدارسى الثاني 2018 /2019 بعدد ٤ مدارس بسعة ٤٤ فصل، ومدارس جارى العمل بها بخطة الإنشاءات لتدخل الخدمة 2019 / 2020 وعددها ٣٧ مدرسة بسعة ٦٩١ فصل ومدارس انشاءات جاهزة للطرح وعددها ٦٢ مدرسة بسعة ١١٤٣ فصلاً، كما تم استغلال الفراغات بالمدارس كفصول وإضافة مراحل تعليمية بـ١٥ مدرسة بسعة ٧٦ وأعمال صيانة شاملة بخطة 2018 /2019 تمويل بنك الاستثمار (طرح المديرية) بعدد ١٧ مدرسة وجارى اعمال صيانة شاملة خطة 2017 / 2018 تمويل بنك الاستثمار (طرح المديرية) بعدد ٣٥ مدرسة وتم الانتهاء من ١٣ مدرسة وجارى العمل بـ٢٢ مدرسة«.

وأوضحت أنه تم توفير ٢ مليون جنيه نقلا من اعتمادات المحافظة لتطوير مدرستين بمنطقة مينا البصل هما العروبة والامان، كما طرحت هيئة الأبنية التعليمية أعمال صيانة شاملة لـ٤٠ مدرسة وتم الانتهاء من ٣٤ مدرسة وجارى العمل بـ٦ مدارس، فضلا عن تخليد ذكرى الشهداء بتغيير مسميات ٦٣ مدرسة لتحمل أسماء الشهداء من الجيش والشرطة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية نظمت احتفالية كبرى لتكريم آمال عبدالظاهر لإحالتها للتقاعد وبلوغها سن المعاش، وذلك بمقر المديرية بمنطقة أبيس شرق الاسكندرية بحضور قيادات المديرية ومديرو الادارات التعليمية الثمانية.