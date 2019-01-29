أخبار مصر | صرخ من شدة الألم.. نقل مسن بلا مأوى إلى مستشفى الحميات بالعباسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرخ من شدة الألم.. نقل مسن بلا مأوى إلى مستشفى الحميات بالعباسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك فريق الشارع التابع لأطفال بلا مأوى بمنطقة شرق القاهرة؛ لإنقاذ حالة رجل مشرد ترددت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة يعاني من آلام شديدة، وذلك بناء على توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقد قام الفريق بالتعامل مع حالة المشرد الذي يدعى مروان محمد بدار وهو في العقد الخامس من العمر حيث تلاحظ أن الرجل يعاني ويصرخ بشده من شدة الألم كما تلاحظ انتفاخ البطن بشكل كبير.

وقد تم على الفور التنسيق مع مستشفى منشية البكري وتم توقيع الكشف الطبي عليه وأكدت المستشفى على ضرورة نقله إلى مستشفى الحميات حيث أنه يعاني من خراج شديد بالخصية وحتى لا ينتج عن هذا الخراج غرغرينا بالجسم لابد من التوجه به إلى مستشفى الحميات.

وعلى الفور توجه الفريق بصحبة الحالة إلى مستشفى حميات العباسية وتم اتخاذ اللازم معه حيث تم عمل أشعة صدر واتضح انه يعاني من التهاب رئوي حاد وتم حجزه تحت الملاحظة بالمستشفى لحين عرضه صباح اليوم على طبيب جراحه للكشف على الخراج وعمل سونار على البطن لتحديد التشخيص النهائي .

هذا وسوف يتابع أعضاء الفريق الحلة اليوم لمعرفة التقرير النهائي حول ما إذا كان سيتم تلقيه العلاج بمستشفى الحميات لحين استقرار حالته أو يتم نقله لمستشفى منشية البكري لاستكمال العلاج بها .

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل 1725 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل أمس الأحد مع 33 حالة مشرد و5 أطفال بلا مأوى بأجمالي 38 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 13 حالة منها 11 حالات مشردين و 2 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة تم التعامل مع 6 حالات منهم 3 حالات مشردين و3 اطفال بلا ماؤى، يليها البحيرة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 4 حالات مشردين، يليها محافظتي الإسماعيلية والفيوم حيث التعامل باجمالى 3 حالات مشردين فى كل منهما.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 18 بطانية و 12 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المسئول عن حماية المشردين في الشوارع، لتكريمهم علي المجهود الكبير الذي بذل خلال الأيام الماضية وتحركهم في كل محافظات الجمهورية في ظل انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو لإنقاذ المشردين من الشوارع.