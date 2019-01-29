أخبار مصر | مستشفى "الأطباء العرب" بالصومال تحتفل بتخريج دفعة جديدة من "فنيين المعامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى "الأطباء العرب" بالصومال تحتفل بتخريج دفعة جديدة من "فنيين المعامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قسم التدريب بالمستشفى المصري بالعاصمة الصومالية مقديشو التابعة لاتحاد الأطباء العرب بتنفيذ دورة تدريبية حول إعداد فني المعمل، وذلك فى إطار مشروعات دعم القطاع الصحى بالصومال وتنمية مهارات الكوادر الطبية للعاملين فى المجال الطبي.

استمرت الدورة ثلاث شهور تدريبية وتنوعت وسائل التدريب لتشمل المحاضرات النظرية وورش العمل بالإضافة إلى الجانب العملى داخل المعمل تحت إشراف نخبة من الأطباء والكيميائيين والفنيين بمعمل المستشفي.

ويقوم المستشفى المصري بتقديم عدد من الدورات التدريبية المهنية لفرق التمريض والأطباء للعاملين فى المجال الطبى ومن أبرز هذه الدورات (دورة ECG رسم القلب - دورة أساسيات مكافحة العدوى - دورة طب طوارئ - دورة القابلات (التوليد) - دورة الإسعافات الأولية - دورة إدارة المستشفيات - دورة العناية المركزة للأطفال).

وفى تصريح للدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أن الإتحاد يولى اهتمام بالغ بدعم القطاع الصحى فى الصومال وغيره من الدول والمناطق التى تعانى من تدهور فى الأوضاع الصحية وعلى رأس هذه الدول الصومال.

من الجدير بالذكر أن المستشفى المصرى تأسست عام 2011م عقب موجة الجفاف التى ضربت الصومال والتى أودت بحياة حوالى 260 الف شخص،وكان ذلك بالتزامن مع القوافل الإغاثية للنازحين فتم إنشاء عدد من العيادات لخدمة النازحين وكانت أولى هذه العيادات هى الأطفال نظرًا لانتشار أمراض سوء التغذية والجفاف فى ذلك الوقت ومع التطوير أصبحت المستشفى تضم أكثر من 13 عيادة بالإضافة الى معمل للتحاليل الطبية ومركز للأشعة ووصلت الطاقة الاستيعابية الى 85 سرير داخل المستشفى.