أخبار مصر | وزيرة الصحة تكرم عددًا من الخبراء في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تكرم عددًا من الخبراء في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، المنعقد في القاهرة على مدار 3 أيام، تنتهي الخميس، عددًا من الخبراء المصريين والعالميين في مجال الطفولة وصحة الطفل.

وقالت د. عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: إن اليوم يشهد المؤتمر الأول للكلية الملكية تحت مسمى "الطفولة المبكرة" تماشيا مع سياسة الدولة، آملين الخير في هؤلاء الأطفال وهمو مستقبل الدولة المصرية.

فيما أكد "راسل فيلر"، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، أهمية التعاون المصري البريطاني الوثيق لصالح الطفل في العالم، حيث توججد شراكة بين الكلية ومصر عامة، فمصر واحدة من 12 دولة يتم فيها إجراء امتحانات الزمالة الخاصة بالكلية الملكية، ويتم مساعد أطباء الأطفال في مصر وتدريبهم على أحدث الإرشادات الصحية.

وأشار إلى دور الكلية في توفير منح دراسية للأطباء المصريين لنقل الخبرات البريطانية لمصر، في مجال الطفولة، حيث لا يتم ذلك بشكل رسمي في الكلية، ولكن يتم تنسيقه عن طريق جهات أخرى تابعة لبريطانيا مثل المركز الثقافي البريطاني، وتم اختيار مصر لقد المؤتمر، بسبب مكانتها في قلوب العالم.

وكان انطلق صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، والتي وافقت ولأول مرة على عقده خارج بريطانيا، واختارت "أرض الكنانة" لمكانتها العالمية، وريادتها عربيا وأفريقيا ودوليا علميا وطبيا، وتستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر، وذراعها المجتمعي مبادرة "حلمنا وهنحققه"، بالتعاون مع مستشفي الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء في مجال طب الأطفال وصحة الطفل، وأكثر من 500 أستاذ وخبير مصري وعالمي في هذا المجال، يجتمعون على مدار 3 أيام لتبادل الخبرات الطبية والعلمية والإكلينيكية فيما بينهم، لصالح الطفولة المبكرة في مصر والعالم، من خلال العشرات من الكورسات وورش العمل المميزة، وحضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين في مصر، وممثلين عن السفارات الأجنبية والهيئات الدولية، والجامعات المصرية.

ويضم المؤتمر عددًا من ورش العمل العلمية، في مجالات عديدة منها التقزم، والانيميا، والمناعة، والصرع، والرعاية الصحية، وختان الإناث، وغيرها.

ويحضر المؤتمر العلمي أكثر من 25 خبير عالمي في طب الأطفال، ويحصل الحضور من الأطباء علي شهادة باجتياز 24 ساعة معتمدة من الكلية الملكية البريطانية.

يأتي ذلك بهدف رفع المستوي العلمي والتقني والمهاري لأطباء الأطفال المصريين، وتبادل الخبرات مع متخصصين دوليين والتركيز علي التخصصات الدقيقة والحديثة، ومواكبة التطور العلمي الكبير في مجال طب الأطفال، والاطلاع علي أحدث ما وصل إليه العالم وخاصة إنجلترا في هذا الصدد، وتكوين شبكات موسعة تساهم في توفير فرص تدريبية وعلمية مميزة للأطباء في الخارج، وكذا تكون منصات دائمة لتبادل الخبرات ونوافذ للفرص، ووضع مصرعلى الخريطة الإقليمية والعالمية بعد انعقاد أكبر مؤتمر عالمي لأطباء الأطفال على أراضيها، وتنشيط السياحة المصرية، حيث يحضر 500 طبيب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر.