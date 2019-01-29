أخبار مصر | "مدبولي" يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلي للقمامة.. وتطوير شارع "ترسا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلي للقمامة.. وتطوير شارع "ترسا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة ما تحقق في مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية.

وعرض محافظ الجيزة خلال الاجتماع جهود المحافظة في التصدي لمخالفات البناء، مؤكداً أن المحافظة قامت بجهد كبير في هذا المجال خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومازالت الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة تماماً مما جعل المحافظة النموذج الذي احتذت به معظم المحافظات.

وأشار إلى استمرار أعمال الإزالات بكافة أرجاء المحافظة منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتى تاريخه يومياً بدون انقطاع مع المتابعة اليومية الدقيقة، حيثُ تم تنفيذ 396 حالة إزالة بأحياء الجيزة الثمانية، وكانت العمارات المخالفة لقيود الارتفاع معظمها على حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما تم تنفيذ 816 حالة إزالة على مستوى مراكز الصف وأطفيح والبدرشين وأوسيم وكرداسة والواحات البحرية ومنشأة القناطر والحوامدية والعياط وأبو النمرس منها مخالفات لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائري.

وأكد محافظ الجيزة أن جهود استرداد أراضي الدولة تتم على محورين، الأول اعمال التقنين والثاني تنفيذ الإزالات، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالتقنين فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين نحو 15191 طلباً، وتم تنفيذ 3082 معاينة، وفيما يتصل بإزالة التعديات على أراضي الدولة، فقد بلغ إجمالي الأراضي المتعدى عليها والتي تم استردادها من مايو 2017 وحتى يناير 2019، نحو 22655 حالة تعدٍ، تم التعامل معها واسترداد نحو 12038 حالة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه يتم القيام بحملات رفع إشغالات يومية نهارية وليلية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وحملات مكبرة بحضور المحافظ، أسفرت عن فتح شارع مستشفى الصدر تماماً ورفع أكثر من (3000) إشغال متحرك وثابت وبائع جائل ومواقف عشوائية كانت متمركزة منذ سنوات طويلة والتصدي لمحاولات عودة أي إشغال به، إلى جانب فتح شارع ترسا في القطاع من طريق المريوطية حتى شارع المحولات بطول 2كم وتنفيذ 42 قرار إزالة به وجار الآن إتخاذ إجراءات نزع الملكية للقطاع الثانى من شارع المحولات وحتى شارع عثمان محرم لإعداد الشارع كمحور موازٍ لشارع الهرم، بالإضافة إلى نقل الباعة الجائلين والمواقف العشوائية بمدخل العياط الذين كانوا محل شكوى مستمرة للأهالي وتسكينهم بباكيات تم إعدادها وتجهيزها لذلك، وكذلك إزالة عدد من الكافتيريات والمقاهي المخالفة بحي الدقي وحي العجوزة .

ومن جانبه وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلي للقمامة، نظراً لأنها سوف تسهم في تقليل كميات المخلفات بالشوارع، مع أهمية العمل أيضاً على تغطية الأجزاء المطلوب تغطيتها من مصرف المريوطية، لأن ذلك سوف يسهم في إيجاد حل نهائي لمشكلة إلقاء المخلفات في المصرف.

وكما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا، بما في ذلك تعويض من سيتم نزع ملكيتهم.