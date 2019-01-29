أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": مصر العميل التجاري الأول لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": مصر العميل التجاري الأول لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن القمة المصرية الفرنسية التي عقدت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، تؤكد متانة ورسوخ العلاقات بين البلدين، مبرزا ما شهدته من تطور مهم خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة ومن بينها تنفيذ مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والتكنولوجي، فضلًا عن تنامي دور المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية الكبرى المستثمرة في مصر من خلال زيادة البرامج التدريبية لتطوير القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا.

وأشار قنديل إلى أن هناك نحو 150 شركة فرنسية تعمل في مصر، وتوظف ما يقرب من 33 ألف شخص، وإجمالي تعاقدات الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ حوالي مليار يورو تتركز في مجالات الطاقة والنقل الحضري، وتظل مصر العميل التجارى رقم الثالث والأربعين لفرنسا على المستوى العالمي والعميل الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعميل الأول لها في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر ستعزز التعاون بين مصر وفرنسا والقارة الأفريقية، تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي.