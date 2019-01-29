أخبار مصر | محافظ الجيزة لـ"مدبولي": التعاقد مع 700 عامل لدعم منظومة النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة لـ"مدبولي": التعاقد مع 700 عامل لدعم منظومة النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة ما تحقق في مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية.

وعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الاجتماع جهود المحافظة في مجال النظافة ورفع المخلفات، مؤكداً إهتمام محافظة الجيزة بتطوير هذه المنظومة والمتابعة الدقيقة لها للوصول بها لمستوى طموح مواطني الجيزة.

ولفت اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه يتم العمل على جمع القمامة من المنبع، حيث تم تقسيم مدينة الجيزة لعدد (36) مربعاً، واتخذت إجراءات إسناد هذه المربعات لمتعهدين وشركات لتقوم بالجمع المنزلي فتم حتى الآن التعاقد على (12) مربعاً من هذه المربعات بدأت فيها بالفعل منظومة الجمع المنزلى إعتباراً من 14 /12 /2018 وجار الآن إستكمال إجراءات التعاقد على باقى المربعات.

وأضاف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه جار دعم هيئة النظافة والتجميل بالتعاقد مع عدد (700) عامل سوف ينضم معظمهم لتدعيم الوردية الليلية، كما تم دعم هيئة النظافة والتجميل بمعدات جديدة، وتم حصر كافة المعدات العاطلة بالمراكز والأحياء وإعداد المقايسات اللازمة لها وجار إصلاحها بإعتمادات 42 مليون جنيه. وأضاف أنه تم إعادة تنظيم العمل في هذا القطاع بتحديد المسئوليات وتنظيم العلاقة بين هيئة النظافة والأحياء وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه في إطار اقتحام مشكلة تراكم مخلفات الهدم والبناء، بالعديد من طرق المحافظة منذ سنوات طويلة، فقد ت ظبط نحو (300) مركبة مخالفة وتطبيق العقوبات المقررة عليها وتم حصر هذه المخلفات ورفع كميات كبيرة منها.