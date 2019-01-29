أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة ملفات النظافة ومخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة ملفات النظافة ومخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك؛ لمتابعة ما تحقق في مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع عرض محافظ الجيزة بعض الخطط والمشروعات الهامة التي تقوم بها المحافظة، ومنها مشروع تطوير محور المريوطية، حيثُ أشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تطهير وتغطية أجزاء من مصرف المريوطية، الذي يمتد داخل نطاق محافظة الجيزة لمسافة (70) كم، وأوضح أن التطوير المطلوب ينحصر كأولوية أولى في القطاعين الثاني والثالث من مصرف المريوطية، لافتاً إلى أن جهود المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت بنجاح عن رفع المخلفات المتراكمة منذ سنوات في هذين القطاعين.

كما تطرق محافظ الجيزة إلى مشروع تطوير ترعة المنصورية كأحد مشروعات الرؤية المستقبلية للمحافظة، مشيراً إلى أن الترعة تمتد داخل نطاق محافظة الجيزة بمسافة (37) كم. وحول الأعمال الجارية والمنتهية، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية بالترعة بطولة 8.22 كم، باعتماد 505 ملايين جنيه، كما تمت أعمال رصف وإنشاء أرصفة وبلدورات وتركيب أعمدة إنارة، كما تم وضع تصور لإنشاء أعمال تنسيق موقع فوق المنشأ المائى بالقطاعين الثاني والثالث من الترعة، مع توسعة الطريقين وإنشاء أماكن انتظار سيارات بالأماكن القابلة لذلك.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير شارع ترسا، أشار محافظ الجيزة إلى قيام المحافظة بإزالة الإشغالات والعوائق الموجودة بالشارع، كما قامت برصفه، وذلك في ضوء اختيار شارع ترسا لتخفيف الضغط المروري عن شارعي الهرم وفيصل، مع بدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، مضيفاً أن المشروع يهدفُ إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، إلى جانب تحقيق الانسياب المروري، وذلك في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي.