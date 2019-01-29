كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلق على فيديو مدرسة دمياط الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت في بيان اليوم، أن مجاهد" وجه بالتواصل مع المعلمة التي قيل إنها تواصلت مع برامج فضائية وقدمت لهم الفيديو للوقوف على صحة ما فيه، وأسباب قيامها بالتصوير والتوزيع على وسائل الإعلام عوضًا عن التقدم بشكوى رسمية للتحقيق في الواقعة.
وأشارت إلى أن "مجاهد" أصدر توجيهاته فور علمه بظهور هذا الفيديو للتحقق مما ورد فيه، ومعرفة حقيقة ما جرى، والأطراف الضالعة فيه، وذلك قبل المبادرة بإصدار تصريحات صحفية وإعلامية غير دقيقة أو غير مكتملة الأركان.
ونوهت بأن "مجاهد" لفت إلى أن التحقيقات وحدها هي القادرة على الفصل في صحة ما يثار أو يتم تداوله في شأن المدرسة التابعة لإدارة التعليم والتدريب المزدوج في التعليم الفني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها تتعامل بجدية كاملة مع كل ما يرد إليها أو يُطرح من قبل المواطنين فيما يختص بالمدارس والأنشطة وغيرها من تفاصيل العملية التعليمية والتربوية في كل مدارس الجمهورية.
وكان قد حلَ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ضيفًا على برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر شبكة راديو وتلفزيون "بي بي سي"، في حوار مجتمعي من مكتبة الإسكندرية تحدث فيه شوقي عن خطة الوزارة في تطوير التعليم وتسريب الامتحانات وأوضاع المعلمين.
وقال الدكتور طارق شوقي، إن المعلم على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أنه بدأ بمرحلة النهوض بالمنظومة التعليمية من أرضية صعبة وبها مشاكل كثيرة، وأنه يعي تمامًا بأن المعلمين في مصر يعانون من مشاكل كثيرة.
وأضاف "شوقي"، أن المنظومة الإدارية في منظومة التعليم متشعبة بدرجة كبيرة، حيث إن الوزارة بها أكثر من مليون و700 ألف موظف، ما بين إداري ومعلم وهذا رقم مهول، فهناك شجرة إدارية، وهناك لا مركزية في التعليم.
كما تؤكد على أن واجبها يحتم التيقن والتحقق مما يقال أو يثار سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم ترك مساحات لنمو وانتشار الأخبار الكاذبة أو الحقائق المنقوصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | "التعليم" تعلق على فيديو مدرسة دمياط الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.