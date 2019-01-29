أخبار مصر | "التعليم" تعلق على فيديو مدرسة دمياط الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلق على فيديو مدرسة دمياط الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نقلته إحدى القنوات الفضائية، ويصور ما قيل أنه "بيع لمنتجات التعليم المزدوج في معرض منتجات مدرسة دمياط الجديدة بأكثر من قيمتها"، فيرجى العلم بأن نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، قد أصدر قرارًا بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة ما ورد في الفيديو.

وأضافت في بيان اليوم، أن مجاهد" وجه بالتواصل مع المعلمة التي قيل إنها تواصلت مع برامج فضائية وقدمت لهم الفيديو للوقوف على صحة ما فيه، وأسباب قيامها بالتصوير والتوزيع على وسائل الإعلام عوضًا عن التقدم بشكوى رسمية للتحقيق في الواقعة.

وأشارت إلى أن "مجاهد" أصدر توجيهاته فور علمه بظهور هذا الفيديو للتحقق مما ورد فيه، ومعرفة حقيقة ما جرى، والأطراف الضالعة فيه، وذلك قبل المبادرة بإصدار تصريحات صحفية وإعلامية غير دقيقة أو غير مكتملة الأركان.

ونوهت بأن "مجاهد" لفت إلى أن التحقيقات وحدها هي القادرة على الفصل في صحة ما يثار أو يتم تداوله في شأن المدرسة التابعة لإدارة التعليم والتدريب المزدوج في التعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها تتعامل بجدية كاملة مع كل ما يرد إليها أو يُطرح من قبل المواطنين فيما يختص بالمدارس والأنشطة وغيرها من تفاصيل العملية التعليمية والتربوية في كل مدارس الجمهورية.