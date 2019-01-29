أخبار مصر | "صحة البرلمان" توصي بمواجهة فوضى الـ"بيوتي سنتر" ومنع استخدام الليزر دون إشراف طبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة البرلمان" توصي بمواجهة فوضى الـ"بيوتي سنتر" ومنع استخدام الليزر دون إشراف طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان في التصدي لفوضى استخدام الليزر وتنظيم استخدام الليزر في العلاج والتجميل.

وطالبت النائبة إلهام المنشاوي، بمعرفة وتوضيح الاجراءات والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز، والتعرف علي آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التي تستخدم أشعة الليزر، وآليات المساءلة عن أية أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز فى ظل حدوث مضاعفات وشكاوي عديدة من كثير من المترددين علي تلك المراكز، وخاصة الليزر، فمن المفترض ان الليزر يستخدم من خلال ممارسة بعد تدريب مكثف وإشراف طبي مباشر، لما له من أثر علي صحة المواطنين المستفيدين منه.

وتابعت "المنشاوى": "عايزين نعرف آلية المساءلة لما تحصل حاجة ويتعرض المواطن للضرر، هذه المراكز مثل الصيدليات، صاحبها المرخص له بيفتحها وبعدها يجيب أي ناس تشتغل فيها، لازم توعية الناس اللي يحصله حاجة يروح فين، إحنا سايبين الناس فريسة، لأنهم بيبقوا مطمنين إن فيه دولة ورقابة، وإنه طالما المكان دا مفتوح وبينزل إعلانات يبقي مرخص وبيديله الأمان".

وشهد الاجتماع مطالب من النواب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل، وكذلك علي "البيوتي سنتر"، التي تعمل خارج الرقابة من الجهات المعنية، ولفتوا إلي أن هذه الأماكن يكون بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص لها باستخدامها، ويتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين، وطالب النواب بإخضاع "البيوتي سنتر" لرقابة وزارة الصحة، وأكد بعض النواب علي ضرورة وضع عقوبة قاسية على كل من يتلاعب بصحة المواطن المصرى.

من جانبه، قال النائب الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: "مشكلتنا الناس اللي بتشتغل في أماكن مش بتاعتها زي البيوتي سنتر، ولابد من إيجاد آلية لإدارات العلاج الحر بوزارة الصحة ودعمها بقوي بشرية تعمل معهم، هذه أولويات أفضل من التفتيش على المستشفيات والصيدليات، لازم نشوف الأماكن اللي فيها مشكلات وتضر بالمواطنين ومحدش بيفتش عليها زي البيوتي سنتر، فالطبيب عندما يخطئ هناك نيابةومستشفي تحاسبه، لكن بتاع التجميل مش عارفين مين يحاسبه".

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل الرقابة على مراكز التجميل على مستوى الجمهورية، وكذلك التفتيش والرقابة على "البيوتى سنتر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان فى التصدى لفوضى استخدام الليزر، وتنظيم استخدامه فى العلاج والتجميل.

وشملت توصيات اللجنة، التنبيه على إدارات التراخيص بكافة المحافظات بعدم السماح بوجود جهاز الليزر فى هذه الأماكن، وفى حال وجودها أن يتم مصادرتها، وتقديم الدعم اللوجستى لإدارات العلاج الحر، والتوعية المجتمعية بأضرار الليزر وعدم استخدامه بدون إشراف طبي.

وشددت لجنة الشئون الصحية على عدم القيام بأى تدخلات طبية أو تجميلية فى تلك المراكز.

