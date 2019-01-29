أخبار مصر | انطلاق مؤتمر الكلية الملكية البريطانية بحضور 500 خبير مصري وعالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مؤتمر الكلية الملكية البريطانية بحضور 500 خبير مصري وعالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، والتي وافقت ولأول مرة على عقده خارج بريطانيا، واختارت "أرض الكنانة" لمكانتها العالمية، وريادتها عربيا وأفريقيا ودوليا علميا وطبيا، وتستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر، وذراعها المجتمعي مبادرة "حلمنا وهنحققه"، بالتعاون مع مستشفي الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء في مجال طب الأطفال وصحة الطفل، وأكثر من 500 أستاذ وخبير مصري وعالمي في هذا المجال، يجتمعون على مدار 3 أيام لتبادل الخبرات الطبية والعلمية والإكلينيكية فيما بينهم، لصالح الطفولة المبكرة في مصر والعالم، من خلال العشرات من الكورسات وورش العمل المميزة، وحضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين في مصر، وممثلين عن السفارات الأجنبية والهيئات الدولية، والجامعات المصرية.

يضم المؤتمر عددًا من ورش العمل العلمية، في مجالات عديدة منها التقزم، والانيميا، والمناعة، والصرع، والرعاية الصحية، وختان الإناث، وغيرها.

ويحضر المؤتمر العلمي أكثر من 25 خبير عالمي في طب الأطفال، ويحصل الحضور من الأطباء علي شهادة باجتياز 24 ساعة معتمدة من الكلية الملكية البريطانية.

يأتي ذلك بهدف رفع المستوي العلمي والتقني والمهاري لأطباء الأطفال المصريين، وتبادل الخبرات مع متخصصين دوليين والتركيز علي التخصصات الدقيقة والحديثة، ومواكبة التطور العلمي الكبير في مجال طب الأطفال، والاطلاع علي أحدث ما وصل إليه العالم وخاصة إنجلترا في هذا الصدد، وتكوين شبكات موسعة تساهم في توفير فرص تدريبية وعلمية مميزة للأطباء في الخارج، وكذا تكون منصات دائمة لتبادل الخبرات ونوافذ للفرص، ووضع مصرعلى الخريطة الإقليمية والعالمية بعد انعقاد أكبر مؤتمر عالمي لأطباء الأطفال على أراضيها، وتنشيط السياحة المصرية، حيث يحضر 500 طبيب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر.