أخبار مصر | وفاة "طفل التعذيب" بالإسكندرية.. وبلاغ للنائب العام ضد زوج والدته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة "طفل التعذيب" بالإسكندرية.. وبلاغ للنائب العام ضد زوج والدته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي المجلس القومى للطفولة والامومة، ببالغ الحزن والأسف، ( أدهم )، طفل الإسكندرية البالغ من العمر 5 سنوات، والذي وافته المنية أمس الإثنين، بمستشفي الشاطبي، متأثراُ بإصاباته إثر تعدي زوج والدته بالضرب المبرح عليه.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أنها تقدمت ببلاغ إلي مكتب النائب العام، تتهم فيه زوج والدته ( بالشروع في قتل الطفل )، بالإضافة إلى توجيه بلاغ آخر ضد الأم بالإهمال وتعريض الطفل للخطر، موضحة ان هذه الواقعة لم تكن الأولي للمتهم المذكور.

وكلفت " العشماوي" المنسق العام لخط نجدة الطفل، وأحد محامي وحدة الدعم القانوني، بحضور التحقيقات في هذه الواقعة، مشددة على أن المجلس سيتابع مجريات التحقيق للاطمئنان على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قتل الطفل.

وأوضحت أن خط نجدة الطفل 16000 كان قد تلقى بلاغ رقم 149122 بتاريخ 3 يناير 2019 بشأن واقعة قيام المتهم المذكور بالتعدي بالضرب العنيف علي الطفل المتوفي، مما سبب له نزيف بالمخ وفقدان فى الوعي وقطع عميق بالشفة العليا بتاريخ 27 ديسمبر 2018،حيث تم تحرر محضر بهذه الواقعة جنح المنتزه ثان.

يذكر أنه تبين أيضاً من خلال التحقيقات أن هذه لم تعد السابقة الأولى للمتهم حيث سبق وتحرر ضده من الأهالي محضر جنح المنتزة ثان، بسبب تعديه علي الطفل المتوفي، وشقيقه الأكبر ، البالغ من العمر 10 أعوام، وذلك خلال العام الماضي 2018 ، حيث تم القبض عليه وبحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن " عصي شوم، وسكين عليه أثار لهب".

وتم إحالة الطفلين للطب الشرعي والذي ورد تقريره موضحاً آثار الحرق ، و الضرب والتعدي الشديد عليهما، وبناءٍ على ذلك تم الحكم عليه بحبسه سنة مع الشغل وبكفالة ألف جنيه وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، إلا أنه و فور خروجه من حبسه، لم يرتدع وعاود التعدي مره أخري علي الطفل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الشطبى أمس.