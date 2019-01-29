مصر | قبول استئناف خادمة شكلا ورفضه موضوعا في واقعة وفاة سعودي بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول استئناف خادمة شكلا ورفضه موضوعا في واقعة وفاة سعودي بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بقبول استئناف خادمة شكلا ورفضه موضوعا في واقعة حريق نشب داخل شقة سعودي أسفر عن تفحمه بالكامل.

يذكر أن تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغ يفيد بنشوب حريق شقة بمنطقة أبراج المعادي بطريق الأتوستراد يقطنها رجل يدعى بريك أل سمران، سعودي الجنسية في العقد السادس من عمره، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وعثر على جثته متفحمة، وتمت السيطرة على الحريق، وضبط سيدة كانت معه قبل اشتعال النيران.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبه جنائية بها، وأن الوفاة بسبب ماس كهربائي في جهاز التكيف أدى إلى حريق الشقة كما جاء في تقرير المعمل الجنائي.

وكما أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية للحوادث في وقت سابق بانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة في حريق شقة السعودي وتحديد سبب الحريق، كما كلفت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لقهوجي لاتجاره في الهيروين بالوايلي



عاقبت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف ادوارد وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس بمعاقبة قهوجي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، لاتجاره فى المواد المخدرة "هيروين" بمنطقة الوايلي.

وكان المستشار أحمد الأبرق المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، أحال القضية رقم رقم 4509 لسنة 2018 جنايات الوايلي المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلي غرب القاهرة، المتهم فيها عادل أنور "محبوس" قهوجي 30 سنة، وذلك لإحرازه خمسون لفافة بكل منها مسحوق بيج اللون وزيت اللفافات 54.81 جم ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وترجع وقائع الدعوى إلى أنه في يوم 772018، تم القبض على المتهم عادل أنور عبد الهادي منصور 30 سنة- حرفي "قهوجي" وبحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار به في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتبلغ للرائد محمد رمزي ناجي عبد الرحي، 37 سنة، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهم يمارس نشاط غير مشروع بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه بالانتقال لمكان المتهم رفقه القوة الامنية نفاذًا لأذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وبالوصول أبصره ممسكًا بحقيبة جلدية وبضبطه وبانتزاعها وبفضها عثر بحوزته على 50 لفافة لمخدر الهيروين وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات عزي قصده من إحرازها الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى اصدرت قرارها السابق.

