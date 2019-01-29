مصر | انتقاما من والده.. النيابة تطلب التحريات في عقر كلب لطفل تحريضا من آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاما من والده.. النيابة تطلب التحريات في عقر كلب لطفل تحريضا من آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، بسرعة إجراء التحريات في واقعة عقر كلب طفلًا بالتحريض من آخرين.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي، بقيام كلب بعقر طفل صغير، بتحريض من 3 أشقاء، انتقامًا من والد الطفل، بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط القسم، وتم القبض على المتهمين الثلاثة ونقل الطفل للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‎

ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وأسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط "محمد.ح.م"، سن 35 ، عاطل ، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، سبق اتهامه في قضيتى "سرقة، ضرب أفضى إلى موت" والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة نارية وبحوزته (بندقية آلية و9 طلقات من ذات العيار – 200 جرام من مخدر الحشيش - هاتف محمول - مبلغ مالي ).