بعد زيارة البابا.. شيخ الأزهر يستقبل ماكرون

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر منذ يوم الأحد الماضي، والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، والتي استمرت لـ3 أيام، وكان فضيلة الإمام الأكبر ووفد من هيئة كبار العلماء على رأس مستقبلي الرئيس الفرنسى لدى وصوله إلى مقر المشيخة قادما من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد زيارة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورحب الإمام الأكبر بالرئيس الفرنسى والوفد المرافق له.
وفي لقائه مع البابا، قال ماكرون: "اعتبر التعددية وما تمثلونه في مصر والمنطقة عنصر أساسي للسلام، نأمل أن يكون هناك تعاون مع مصر في مجال التعليم والمكتبات، نؤمن بالاستثمار في التعليم وحسن إعداد الفرد، نحمل كل احترام وتقدير للكنيسة الأرثوذكسية في مصر"، وعلق البابا تواضروس: "هناك ترابط بين الاقتصاد والبيئة
وأضاف البابا: "إن السلام والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال الحوار، ونعترف بأهمية الحوار بين البشر وفهم الآخر، ولدينا بينت العائلة هو مؤسسة بين الكنيسة والأزهر تعمل على إرساء الاستقرار، ونرحب بكل تعاون ممكن أن تقدمه فرنسا"، متابعا: " الهجمات الإرهابية كانت تستهدف الوحدة الوطنية، والتي نحفظها في مصر وهذا سر وحدتنا وقوتنا". (التفاصيل)
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