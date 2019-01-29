انت الان تتابع بعد زيارة البابا.. شيخ الأزهر يستقبل ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر منذ يوم الأحد الماضي، والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، والتي استمرت لـ3 أيام، وكان فضيلة الإمام الأكبر ووفد من هيئة كبار العلماء على رأس مستقبلي الرئيس الفرنسى لدى وصوله إلى مقر المشيخة قادما من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد زيارة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورحب الإمام الأكبر بالرئيس الفرنسى والوفد المرافق له.

وفي لقائه مع البابا، قال ماكرون: "اعتبر التعددية وما تمثلونه في مصر والمنطقة عنصر أساسي للسلام، نأمل أن يكون هناك تعاون مع مصر في مجال التعليم والمكتبات، نؤمن بالاستثمار في التعليم وحسن إعداد الفرد، نحمل كل احترام وتقدير للكنيسة الأرثوذكسية في مصر"، وعلق البابا تواضروس: "هناك ترابط بين الاقتصاد والبيئة