مميش: مضاعفة عائدات قناة السويس بنسبة 100 % في 2023

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حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الإثنين، عبور 184 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 11.8 مليون طن

قال رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن هناك خطة لمضاعفة عائدات القناة بنسبة 100% بحلول عام 2023، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الثلاثاء، أن المناطق الصناعية في محور قناة السويس تهدف إلى تعزيز ثقافة القيمة المضافة للبضائع التي تمر من القناة، مشيرًا إلى أن صناعة السفن العملاقة كانت أحد أهم العوامل التي أدت إلى التفكير في حفر قناة السويس الجديدة، وإقامة المنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حركة التجارة حول العالم تغيرت من الشمال إلى الجنوب وأصبحت من الشرق للغرب، وأغلب هذه التجارة تمر عبر قناة السويس. ولفت مميش إلى أن القناة الجديدة مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية، وأن القناة القديمة كان بها بعض الملاحظات، قائلا: «لو عطلت مركب واحدة في القناة القديمة تتوقف حركة التجارة العالمية»،

وأشار إلى أن حركة التجارة حول العالم تغيرت من الشمال إلى الجنوب وأصبحت من الشرق للغرب، وأغلب هذه التجارة تمر عبر قناة السويس. ولفت مميش إلى أن القناة الجديدة مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية، وأن القناة القديمة كان بها بعض الملاحظات، قائلا: «لو عطلت مركب واحدة في القناة القديمة تتوقف حركة التجارة العالمية»، مشيرًا إلى أن تعميق القناة كان أمرا لا بد منه للتعامل مع الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، موضحا أنه تم تعميق القناة من 16 إلى 24 مترا عمقا للتعامل مع هذه السفن، قائلا: «بهذا الوضع نكون أسرع وأكبر قناة ملاحية تتعامل مع السفن العملاقة». وأشار إلى أن فترة ثورة 25 يناير 2011 كانت من أصعب الفترات التي مرت بها الدولة المصرية، قائلا: «ربنا ما يعيد الأيام دي على مصر تاني، كانت أيام صعبة». وأضاف مميش، أن قناة السويس سُميت بهذا الاسم لأنه لم يكن هناك إلا مدينة واحدة بالمنطقة وهي مدينة السويس، وبعدها وُجدت الحياة في منطقة القناة وتم خلق فرص عمل للشباب، لافتا إلى غياب ثقافة القيمة المضافة، موضحا أنه رغم عبور مليار طن من البضائع فلم يكن لدينا ثقافة القيمة المضافة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، وإنشاء مراكز تدريب فنى بالتعاون مع شركات عالمية، بالإضافة إلى أهمية تعديل قوانين الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخصصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر اجتماع اليوم، لمناقشة إستراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميتها في تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، أن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الإثنين، عبور 184 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 11.8 مليون طن. وأكد الفريق مُهاب مميش أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة مجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل. وفي 2 يناير الجاري أكد مميش أن حركة الملاحة بالقناة سجلت ثاني أعلى رقم قياسي يومي في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الاتجاهين 72 سفينة، بإجمالي حمولات 5.1 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 33 سفينة بحمولات 2 مليون طن، فيما عبرت 39 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.1 مليون طن. كما شهدت القناة عبور 12 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما يؤكد نجاح رؤية القيادة السياسية في التعاطي مع متغيرات حركة التجارة العالمية.(التفاصيل) اقرأ أيضًا: مميش: أسماك قناة السويس أقل بـ20% من أسعار السوق إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لقناة السويس

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