الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارًا.. شديد البرودة ليلًا

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طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 11 19 شبين الكوم