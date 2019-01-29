انت الان تتابع عمرو موسى: تعديل الدستور له شروط..وهذه نصيحتي للنواب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور
استضاف الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الإثنين، الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، وذلك في برنامج "الحكاية"، الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، وتحدث موسى عن تعديل الدستور: قائلا "إن عملية التعديل يجب أن تتم باحترافية شديدة ومشاركة الأحزاب، فالدستور ليس ملكيا وأنا وضعت مواده وتركت الأمر، إذا طلب تعديله يجب بما نص عليه الدستور ويتم بطريقة محترمة، إذ أن الدستور نص على آلية تعديله، إما من خلال خمس أعضاء مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية".
وذكر موسى وهو رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن حوارات مجلس النواب يجب أن تكون مذاعة للشعب، ويجب ألا يتم فرض أي شيء على المصريين، مضيفا: "يجب ألا يكون هناك تضييق على الرأي الآخر، ويجب أن نخرج بأفكار تعيد سياق الأمور".وأوضح، أن الدستور يتطلب إصدار قوانين مكملة للدستور ومنفذة، وأنه لا يجب التعديل قبل
وذكر موسى وهو رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن حوارات مجلس النواب يجب أن تكون مذاعة للشعب، ويجب ألا يتم فرض أي شيء على المصريين، مضيفا: "يجب ألا يكون هناك تضييق على الرأي الآخر، ويجب أن نخرج بأفكار تعيد سياق الأمور".
وأوضح، أن الدستور يتطلب إصدار قوانين مكملة للدستور ومنفذة، وأنه لا يجب التعديل قبل إصدار هذه القوانين، والتي هي قليلة، متسائلا: "ماذا فعل مجلس النواب في هذا الدستور؟، أنصحه أن ينفذ القوانين والحوار الوطني".
وشدد على ضرورة الحفاظ على روح الدستور وتوجهه والحريات والحقوق، وعلى النصوص الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وضرورة أن يتم في إطار ما نص عليه الدستور، ولا بد من حوار قومي، لعرض التعديلات ويصير عليها تعديلات كنتيجة للحوار القومي، فيجب بناء الحياة المصرية على قاعدة من التفاهم والحوار والوفاق الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو موسى: تعديل الدستور له شروط..وهذه نصيحتي للنواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.