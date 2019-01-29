انت الان تتابع عمرو موسى: تعديل الدستور له شروط..وهذه نصيحتي للنواب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور

استضاف الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الإثنين، الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، وذلك في برنامج "الحكاية"، الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، وتحدث موسى عن تعديل الدستور: قائلا "إن عملية التعديل يجب أن تتم باحترافية شديدة ومشاركة الأحزاب، فالدستور ليس ملكيا وأنا وضعت مواده وتركت الأمر، إذا طلب تعديله يجب بما نص عليه الدستور ويتم بطريقة محترمة، إذ أن الدستور نص على آلية تعديله، إما من خلال خمس أعضاء مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية".

وذكر موسى وهو رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن حوارات مجلس النواب يجب أن تكون مذاعة للشعب، ويجب ألا يتم فرض أي شيء على المصريين، مضيفا: "يجب ألا يكون هناك تضييق على الرأي الآخر، ويجب أن نخرج بأفكار تعيد سياق الأمور".وأوضح، أن الدستور يتطلب إصدار قوانين مكملة للدستور ومنفذة، وأنه لا يجب التعديل قبل