شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للكهرباء» توقع عقدًا لإنشاء محطة محولات كهربائية بنصف مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت، اليوم الثلاثاء، المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مع الاتحاد المكون من «HYOSUNG/ ZTPC»، لإنشاء محطة محولات كفر الشيخ الجديدة، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة الدلتا.

وأوضحت «مشالي» أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات كفر الشيخ الجديدة جهد «500/220/66/11 ك.ف» سعة (2× 750+3×175+4×40) ميجافولت أمبير لمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز GIS، ومهمات جهد 66 &11 كيلوفولت من النوع التقليدى «AIS» بنظام تسليم مفتاح حزمة (أ).

وأضافت «مشالي» أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 544 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهر من تاريخ الإخطار بالقبول.