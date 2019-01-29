شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه لإنشاء وحدة زرع كبد بالمستشفى الجامعي ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، عن رصد مبلغ 2 مليون جنيه لإنشاء وحدة زرع كبد كاملة بالمستشفى، وأيضا دعم عدد من البنوك بمبالغ كبيرة لصالح تجهيزات جديدة بالمستشفى.

وقال «القاضي»، خلال احتفالية قسم الكبد بتوليه عميدا للكلية، إن هناك العديد من الإصلاحات والمشاريع التي تعمل إدارة المستشفى جاهدة على الانتهاء من تنفيذها مثل مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد، وأمر بشراء خمسة مصاعد حديثة الطراز من كوريا، لمواكبة التطور بالمستشفى وتحقيق رضا المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وفي نهاية الاحتفالية، قام قسم الكبد، برئاسة الدكتور سامي القبيل، بتقديم درع القسم للدكتور مصطفى القاضي، وقام الأخير بتقديم درع شكر وعرفان له.