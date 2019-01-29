شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تطالب بسرعة إصدار «تنظيم الفتوى» و«ظهور رجال الدين في الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، حول انتشار الفتاوى والآراء الدينية التي تثير الكثير من المشاكل والقلاقل في المجتمع، وتضر بأمنه واستقراره، وتضر منظومة تجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة والمعتدلة.

و أكد «الدمرداش» في طلب الإحاطة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط أداء هذه المنظومة دعما لجهود مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الدكتور أسامة العبدرئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء: «هذا الطلب يدعم ويؤكد احتياجنا لسرعة إصدار قانوني تنظيم الفتوي وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، اللذين تمت مناقشتهما في اللجنة»، وطالب «العبد» بسرعة إدراجهما في الجلسة العامة لمناقشتهما وإصدارهما.

من جانبه، قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية: «يجب أن نتضافر جميعا لوضع ضوابط وآليات وشروط لمنع الفتاوي الشاذة والمنحرفة عن المنهج الإسلامي».