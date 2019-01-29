شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشارك 500 خبير عالمي في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك أكثر من 500 أستاذ وطبيب متخصص في طب الأطفال وصحة الطفل، في المؤتمر الدولي الأول للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، والمنعقد بالقاهرة في الفترة بين 29 و31 يناير الجاري، وتستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر، وذراعها المجتمعي مبادرة «حلمنا وهنحققه»، وبالتعاون مع مستشفي الأطفال والنساء بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

افتتح المؤتمر رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الدكتور «راسل فينر»، وقائد مستشفى الأطفال والنساء بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور مراد ألفي تادروس، ورئيسة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية الدكتورة عبلة الألفي.

وذلك بهدف رفع المستوي العلمي والتقني والمهاري لأطباء الأطفال المصريين، وتبادل الخبرات مع متخصصين دوليين والتركيز على التخصصات الدقيقة والحديثة، ومواكبة التطور العلمي الكبير في مجال طب الأطفال، والاطلاع على أحدث ما وصل إليه العالم وخاصة إنجلترا في هذا الصدد، وتكوين شبكات موسعة تساهم في توفير فرص تدريبية وعلمية مميزة للأطباء في الخارج، وكذا تكون منصات دائمة لتبادل الخبرات ونوافذ للفرص، ووضع مصرعلى الخريطة الإقليمية والعالمية بعد انعقاد أكبر مؤتمر عالمي لأطباء الأطفال على أراضيها، وتنشيط السياحة المصرية، حيث يحضر 500 طبيب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر.

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية، على ضرورة تنبيه سلوكيات الأطفال منذ البداية، وهو دور أصيل للأب، والأم، والمجتمع، والتعليم، والهيئات المسئولة عن الأمومة والطفولة، والإعلام، والهيئات ذات الصلة، مشيرة إلى أن القدرات الذهنية لدى الأطفال تظهر خلال العامين الأولين من العمر، وهناك دور للأسر في استنباط هذه القدرات، والعمل على تنميتها بشكل سليم فهم أجيال المستقبل الذين سيتحملون المسئولية والتنمية.

وشددت خلال مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، المنعقد بالقاهرة اليوم، بالتعاون بين الجمعية، ومستشفى النساء والولادة بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة على ضرورة التغذية السليمة للأطفال، بعيدا عن التيك أواي، والتي تحتوي على الدهون المشبعة، بينما يجب أن يتناولون الخضروات والطعام الصحي الذي يساهم في البنية الجسدة لهم، إضافة إلى التربية الصحية السليمة، والتربية الإيجابية، حيث أن العنف لدى الأطفال يؤثر سلبا على الحالة النفسية والنمو الجسماني لهم، إضافة إلى إدماج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ومع أقرانهم، ويحب تعليم الأمهات والأطفال أننا مجتمع واحد، وأن الفروقات الجسدية أو الذهنية بين الأطفال وبعضهم البعض هي أمور عادية لا تميز أحدا عن الآخر.

وقالت أن المؤتمر يعمل على رفع كفاءة أطباء الأطفال، وتنمية مهاراتهم لتوعية الأمهات والجدات والأطفال كل في موقعه، وقالت أن طعام الأم أثناء الحمل ينمي العادات الغذائية لدى الطفل بعد الولادة، وهو ما يؤكد أن غذاء الطفل منذ بداية الطفل، بل يبأ منذ سن البلوغ للأم نفسها، حيث أن بناء الجسم.

مؤكدة على أن الجمعيات الأهلية تعمل الفترة الأخيرة في تنمية مهارات الفتيات وتعليمها وتدريبها على كيفية معاملة الأطفال وتقديم المشورة للأسرة المصرية، وذلك في أمور إيجابية أهمها زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية.

وقالت أن الجمعية ترجي امتحانات أعضاءها في مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث يتم التعاون الوثيق بين الطرفين لصالح الأطفال.