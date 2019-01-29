شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تقدم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية بالقرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة جمعية الأورمان البدء فى تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماماً لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى التى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين فى قرى ونجوع محافظة البحيرة، خصوصًا القرى الأكثر احتياجاً فى مراكز المحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعة الأورمان، أن الجمعية بدأت في تنفيذ مبادرة «حياه كريمة» في محافظة البحيرة، بالتركيز على مرضى القلب، وتم إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية مجانًا، بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في البحيرة وعدد من المحافظات الأخرى على أيدى نخبة من أفضل جراحى القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليًا ودوليًا.

وأوضح «فؤاد» أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات العلاجية فى مراكز أبوالمطامير وأبوحمص وإدكو وإيتاى البارود وبدر وحوش عيسى والدلنجات ودمنهور والرحمانية ورشيد وشبراخيت وكفرالدوار وكوم حمادة والمحمودية ووادى النطرون، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم حاليًا بتقديم الخدمة العلاجية والكشف الطبى على مرضى العيون، وإجراء عمليات عيون مختلفة، مثل إزالة المياه البيضاء والزرقاء والشبكية وزرع قرنية، وكذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبياً احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان.

تقديم خدمات طبية بالقرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة

تقديم خدمات طبية بالقرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة

تقديم خدمات طبية بالقرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة

تقديم خدمات طبية بالقرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة