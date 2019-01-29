شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الوادي الجديد» تنظم لقاء موسعًا لكيفية التعامل مع التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قطاع التعليم بالوادي الجديد، الثلاثاء، التجربة الأولى للتابلت بين طلاب الأول الثانوي العام، وذلك من خلال لقاء تثقيفي موسع لكيفية التعامل مع التابلت، حضره جموع قيادات التعليم بالمحافظة، ومديري مدارس التعليم الثانوي العام، وعددًا من الطلاب، بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

كما شارك في اللقاء المعنيين بالتعليم بالإدارات التعليمية الخمسة عبر خدمة الإنترنت «سكايب»، وذلك في إطار منظومة التعليم الجديدة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن التجربة هي الأولى من نوعها لاستخدام «التابلت» للصف الأول الثانوي العام، وذلك من خلال بناء حوار تفاعلي لكيفية التعامل مع جهاز التابلت الوزاري وثقافة التعامل معه، مع إمكانية الاستفادة من المعلومات الغزيرة عند الدخول على بنك المعرفة المصري، موضحا أن خطة وزارة التربية والتعليم تهدف إلى التحول التدريجي للأداء الرقمي بدلًا من التعليم التقليدي.

كما قام معلمو ومسؤولو التطوير التكنولوجي بشرح عملي موسع لاستخدام جهاز التابلت الوزاري واستعراض إمكانياته ومواصفاته وكيفية استخدامه وتحقيق التفاعل الايجابي البناء بين الطالب والتابلت.