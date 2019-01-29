شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الأول في الموسيقى والغناء بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاز فريق جامعة الزقازيق بالمركز الأول في مجال الموسيقى والغناء على مستوى الجامعات المصرية وذلك خلال مشاركاته في فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين المقام بجامعة المنصورة . حيث تم إعلان النتائج بفوز الطالب فاي إبرام مكواج جامعة الزقازيق بالمركز الأول في الغناء ، وجاء الطالب محمود عبدالله جامعة قناة السويس في المركز الثاني وفوز الطالبين يونا أظلله، وتارا لالو جامعة الأزهر بالمركزين الثالث والرابع.

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